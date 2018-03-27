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14:04, 27 марта 2018 216
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Сбежавшего из колонии рязанца вернули в места лишения свободы

Сбежавшего из колонии рязанца вернули в места лишения свободы

24-летний мужчина сбежал из колонии-поселения ИК-3 в Скопинском районе вечером в субботу, 24 марта. Об этом сообщили на сайте регионального УФСИН.

Он был осужден по части 2 статьи 158 УК РФ к одному году и семи месяцам лишения свободы.

По оперативной информации, осужденный мог направиться в сторону города Пушкино Московской области, в местах его вероятного направления были выставлены розыскные посты.

В воскресенье, 25 марта, мужчину задержали в Александрове Владимирской области. Ему предъявлено обвинение по статье 313 части 1 УК РФ.


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