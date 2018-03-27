Сбежавшего из колонии рязанца вернули в места лишения свободы

24-летний мужчина сбежал из колонии-поселения ИК-3 в Скопинском районе вечером в субботу, 24 марта. Об этом сообщили на
Он был осужден по части 2 статьи 158 УК РФ к одному году и семи месяцам лишения свободы.
По оперативной информации, осужденный мог направиться в сторону города Пушкино Московской области, в местах его вероятного направления были выставлены розыскные посты.
В воскресенье, 25 марта, мужчину задержали в Александрове Владимирской области. Ему предъявлено обвинение по статье 313 части 1 УК РФ.