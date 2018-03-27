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14:35, 27 марта 2018 858
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Роспотребнадзор нашел несуществующего рязанского производителя творога и сметаны

Роспотребнадзор нашел несуществующего рязанского производителя творога и сметаны

Сотрудники рязанского управления Роспотребнадзор нашли несуществующего производителя молочной продукции. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Специалисты выяснили, что ООО «СкайМилк» не производит продукцию по зарегистрированному адресу (поселок Пронск, улица Новая, дом №50).

«Выданы предписания о прекращении действия деклараций о соответствии на творог с массовой долей жира 5%, 9%, 18%, 1,8%; сметану с массовой долей жира 15,0%, 20,0%, 25,0%, 30,0%; на масло сладко-сливочное несоленое с массовой долей жира 82,5% и на масло сладко-сливочное несоленое: Традиционное, Любительское, Крестьянское», — говорится в сообщении.

Поддельная продукция может быть на территории всей страны. О ее продаже просят сообщать по адресу: Рязань, улица Островского, дом №51А.


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