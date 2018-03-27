Роспотребнадзор нашел несуществующего рязанского производителя творога и сметаны

Сотрудники рязанского управления Роспотребнадзор нашли несуществующего производителя молочной продукции. Информация об этом
Специалисты выяснили, что ООО «СкайМилк» не производит продукцию по зарегистрированному адресу (поселок Пронск, улица Новая, дом №50).
«Выданы предписания о прекращении действия деклараций о соответствии на творог с массовой долей жира 5%, 9%, 18%, 1,8%; сметану с массовой долей жира 15,0%, 20,0%, 25,0%, 30,0%; на масло сладко-сливочное несоленое с массовой долей жира 82,5% и на масло сладко-сливочное несоленое: Традиционное, Любительское, Крестьянское», — говорится в сообщении.
Поддельная продукция может быть на территории всей страны. О ее продаже просят сообщать по адресу: Рязань, улица Островского, дом №51А.