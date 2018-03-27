«МегаФон» рассказал рязанским предпринимателям о современных digital-решениях для бизнеса

Компания «МегаФон» выступила партнером Рязанского маркетингового форума. На встрече в ресторане «Небо» оператор рассказал предпринимателям о современных цифровых способах продвижения и привлечения клиентов.
Участниками форума стали представители рязанского бизнеса — от индивидуальных предпринимателей до представителей крупных торговых и промышленных предприятий.
«В центре внимания гостей форума оказался сервис таргетированной смс-рекламы „
По словам руководителя по развитию корпоративного бизнеса рязанского отделения «МегаФона» Олега Шустикова, «
Незаменимый инструмент для рекламы
«Мы знаем о своих абонентах все и можем помочь нашим бизнес-партнерам определить подходящую им аудиторию по сотням параметров, например, исходя из списка посещенных сайтов или номеров, на которые были совершены исходящие вызовы. Настроить SMS-рассылку любой клиент может самостоятельно, для этого реализован простой и удобный в использовании личный кабинет. Но мы всегда будем рады видеть клиентов в нашем офисе и подскажем, как наиболее эффективно организовать рекламную кампанию и доставить сообщение точно по адресу», — отметил Шустиков.
Спикеры компании «МегаФон» на практике разобрали бизнес-кейсы нескольких рязанских предпринимателей, присутствовавших на форуме, и предложили им варианты настройки SMS-рассылки для решения конкретных бизнеса-задач. Кроме того, активные участники форума получили от оператора сертификаты на бесплатное тестовое использование услуги.
Подробнее об услугах «МегаФона» можно узнать на