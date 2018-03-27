Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:51, 27 марта 2018 369

«МегаФон» рассказал рязанским предпринимателям о современных digital-решениях для бизнеса

«МегаФон» рассказал рязанским предпринимателям о современных digital-решениях для бизнеса

Компания «МегаФон» выступила партнером Рязанского маркетингового форума. На встрече в ресторане «Небо» оператор рассказал предпринимателям о современных цифровых способах продвижения и привлечения клиентов.

Участниками форума стали представители рязанского бизнеса — от индивидуальных предпринимателей до представителей крупных торговых и промышленных предприятий.

«В центре внимания гостей форума оказался сервис таргетированной смс-рекламы „МегаФон.Таргет“. Он позволяет быстро и без капитальных затрат провести SMS/MMS-рассылку по базе абонентов „МегаФона“ или по базе клиентов компании-заказчика. В рамках услуги можно использовать 11 параметров, позволяющих определить более 100 критериев целевого выбора аудитории рассылки. Сервис помогает не только максимально точно определить целевую аудиторию клиента, но и отследить эффективность проведенной рекламной кампании при помощи использования специальных редиректных ссылок и промо-кодов в текстах смс-рассылок», — рассказали в пресс-службе оператора.

По словам руководителя по развитию корпоративного бизнеса рязанского отделения «МегаФона» Олега Шустикова, «МегаФон.Таргет» — это незаменимый инструмент для организации рекламных кампаний.

Незаменимый инструмент для рекламы

«Мы знаем о своих абонентах все и можем помочь нашим бизнес-партнерам определить подходящую им аудиторию по сотням параметров, например, исходя из списка посещенных сайтов или номеров, на которые были совершены исходящие вызовы. Настроить SMS-рассылку любой клиент может самостоятельно, для этого реализован простой и удобный в использовании личный кабинет. Но мы всегда будем рады видеть клиентов в нашем офисе и подскажем, как наиболее эффективно организовать рекламную кампанию и доставить сообщение точно по адресу», — отметил Шустиков.

Спикеры компании «МегаФон» на практике разобрали бизнес-кейсы нескольких рязанских предпринимателей, присутствовавших на форуме, и предложили им варианты настройки SMS-рассылки для решения конкретных бизнеса-задач. Кроме того, активные участники форума получили от оператора сертификаты на бесплатное тестовое использование услуги.

Подробнее об услугах «МегаФона» можно узнать на сайте оператора или в офисе по работе с корпоративными клиентами по адресу: улица Сенная, дом №10. Телефон: +7 (4912) 200-595, +7 (4912) 200-573.


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:30, 27 марта 2018
В Рязанской области отменили развлекательные мероприятия
10:51, 27 марта 2018
«МегаФон» рассказал рязанским предпринимателям о современных digital-решениях для бизнеса
10:42, 27 марта 2018
В рязанской колонии выступила группа «7Б»
10:21, 27 марта 2018
У перинатального центра в Рязани произошло ДТП с маршруткой
9:59, 27 марта 2018
Путин встретился с инициативной группой кемеровчан в морге
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Создавая легенду. «Мармакс» рассказал о строительстве уникального для Рязани проекта недвижимости

Создавая легенду. «Мармакс» рассказал о строительстве уникального для Рязани проекта недвижимости

Клубный дом премиум-класса «Легенда Горького» строится на улице Горького.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:56, 16 марта 2018 26 485
Микроавтобус «Пикника» столкнулся в лоб с внедорожником. Подробности аварии
14:05, 22 марта 2018 25 943
В рязанскую поликлинику с очередью на улице приехала проверка из регионального минздрава 5
17:36, 15 марта 2018 23 490
Любимов заложил первый камень в рязанский завод по производству колясок. Фото
17:52, 13 марта 2018 21 548
В Сасове женщина умерла после приема у стоматолога 4
12:49, 18 марта 2018 20 815
Лариса Долина проголосовала в Рязани
Все новости
Голосования

Любимый фестиваль или рязанский праздник:

Окончание опроса: 30.03.2018
Архив голосований
Форум