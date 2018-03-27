ГК «Точинвест» запустила новое производство в Шадринске

Группа компаний «
«Цинкование на шадринском заводе производится с применением передовой технологии — используется изолированная зона подготовки, что исключает испарения кислот и реагентов в атмосферу. Управляет всем процессом роботизированный комплекс», — рассказали в пресс-службе компании.
На предприятии производят металлоконструкции для объектов энергетики, дорожной отрасли и промышленного и гражданского строительства. Перечень продукции включает многогранные и решетчатые опоры ЛЭП, барьерные ограждения, опоры контактных сетей городского хозяйства.
«Что касается объемов производства, то только в этом году ожидается около 12 тысяч тонн», — говорится в сообщении.
ГК «Точинвест» входит в состав крупного холдинга «Инвест». Ранее гендиректор ФПК «