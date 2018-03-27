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16:41, 27 марта 2018 659

ГК «Точинвест» запустила новое производство в Шадринске

ГК «Точинвест» запустила новое производство в Шадринске

Группа компаний «Точинвест» запустила новое производство в городе Шадринске Курганской области. Речь идет о запуске цеха горячего оцинкования стальных металлоконструкций, который состоялся в феврале.

«Цинкование на шадринском заводе производится с применением передовой технологии — используется изолированная зона подготовки, что исключает испарения кислот и реагентов в атмосферу. Управляет всем процессом роботизированный комплекс», — рассказали в пресс-службе компании.

На предприятии производят металлоконструкции для объектов энергетики, дорожной отрасли и промышленного и гражданского строительства. Перечень продукции включает многогранные и решетчатые опоры ЛЭП, барьерные ограждения, опоры контактных сетей городского хозяйства.

«Что касается объемов производства, то только в этом году ожидается около 12 тысяч тонн», — говорится в сообщении.

ГК «Точинвест» входит в состав крупного холдинга «Инвест». Ранее гендиректор ФПК «Инвест» Ярослав Кудинкин рассказал о современной модели управления бизнесом. Его интервью можно прочитать по ссылке (страницы 6-7).


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