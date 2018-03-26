В Рязанском поселке ввели второй карантин за месяц

В Туме Клепиковского района ввели второй карантин за месяц. Проект постановления губернатора опубликовали в понедельник, 26 марта.
Очагом заболевания стал двор на улице Киряево № 96. Угрожаемой зоной заболевания бешенством объявили всю улицу.
На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак. Ветеринары продезинфицируют здание, привьют зверей и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят.
Ограничительные меры установили до 26 августа 2018 года.
Напомним, ранее карантин в Туме