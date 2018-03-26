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15:33, 26 марта 2018 92
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В Рязанском поселке ввели второй карантин за месяц

В Рязанском поселке ввели второй карантин за месяц

В Туме Клепиковского района ввели второй карантин за месяц. Проект постановления губернатора опубликовали в понедельник, 26 марта.

Очагом заболевания стал двор на улице Киряево № 96. Угрожаемой зоной заболевания бешенством объявили всю улицу.

На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак. Ветеринары продезинфицируют здание, привьют зверей и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят.

Ограничительные меры установили до 26 августа 2018 года.

Напомним, ранее карантин в Туме ввели на по улице Наташи Шепелевой.


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