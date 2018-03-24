В Рязани прошел 14-й конкурс «Волшебный мир кожи». Фоторепортаж

В Рязани прошел 14-й конкурс «Волшебный мир кожи». В этом году в нем поучаствовали более тысячи человек, которые предоставили свыше девятисот творческих работ из натуральной кожи. Выставка работ и торжественное награждение победителей прошло в ТЦ « Барс на Московском » в субботу, 24 марта.

В создании самых оригинальных поделок из натуральной кожи соревновались дети в возрасте от двух до пятнадцати лет — воспитанники детских садов, школ-интернатов, учащиеся общеобразовательных учреждений, их преподаватели, а также все желающие воплотить свои творческие идеи.

Кожу для участников предоставил Рязанский кожевенный завод (входит в холдинг финансово-промышленной компании « Инвест »).

Торжественное награждение участников провели учредители и организаторы творческого конкурса: депутаты Рязанской гордумы Галина Трушина и Александр Лемдянов, а также депутат Рязанской облдумы Александр Жукаев.

По словам Галины Трушиной, конкурс охватил не только Рязань, но и всю Рязанскую область, а качество и количество предоставляемых работ с каждым годом только растет: «Очень приятно, что у нас разные возрастные категории: как дети, так и взрослые. Очень много коллективов: школы, дошкольные учреждения и коллективы социальной сферы нашей области. Конечно, не могу не отметить качество работ: тематики продолжаются, но по своей сути работы новые, более высокого уровня, и я бы могла назвать их шедеврами». Галина Трушина также добавила, что основной целью конкурса является объединение людей: «Ведь в каждой работе своя душа, своя частичка жизни и восприятия мира, в котором мы живем. Лично для меня это очень важно. Я считаю, что мы на правильном пути. И сегодня, в День культуры, у нас такое важное мероприятие — я считаю, что это очень здорово! В дальнейшем также будем принимать участие как организаторы и дальше распространять это на всю Рязанскую область и, я надеюсь, что, наверное, на другие регионы».

Традиционно победителей и призеров наградили в трех детских номинациях и одной взрослой.

Обладателями Гран-при стали: Екатерина Ерофеева («Весна»), Софья и Анна Корниенко («Русь рождается в Рязани»), за коллективную работу — воспитанники детского сада № 137 («Душа всей России — Рязань»).