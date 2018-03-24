Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:56, 24 марта 2018 645
 0    0

В Рязани подвели итоги голосования за проекты благоустройства городских парков

В Рязани подвели итоги голосования за проекты благоустройства городских парков

В Рязани прошло заседание общественной комиссии по обсуждению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Участники встречи подвели итоги голосования, в котором поучаствовали 88 тысяч 103 рязанца.

Голосование прошло в воскресенье, 18 марта, в день выборов президента России.

Результаты оказались следующими:

Московский район:

  1. Парк имени Ю.А. Гагарина — 30175;
  2. Парк Морской славы — 20938;
  3. Комсомольский парк — 14993.

Советский район:

  1. Лесопарк — 35386;
  2. Лыбедский бульвар -17501;
  3. Верхний городской парк — 9014.

Железнодорожный район:

  1. Парк Железнодорожников — 23898;
  2. Новопавловская роща — 18769;
  3. Севастопольская аллея — 16347.

Октябрьский район:

  1. ЦПКиО — 39174;
  2. Сквер у кинотеатра Октябрь — 14900;
  3. Сквер у памятника Скобелеву — 13290.

Напомним, ранее в Рязани презентовали проекты благоустройства городских парков.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:51, 24 марта 2018
Курсанты Академии ФСИН встретились с Героями России
10:56, 24 марта 2018
В Рязани подвели итоги голосования за проекты благоустройства городских парков
10:01, 24 марта 2018
В Рязанской области осудят мужчину, до смерти избившего мать
8:28, 24 марта 2018
В Екатеринбурге взорвали недостроенную телебашню. Видео
21:38, 23 марта 2018
В Минздраве опровергли миф о том, что пробу Манту нельзя мочить 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Создавая легенду. «Мармакс» рассказал о строительстве уникального для Рязани проекта недвижимости

Создавая легенду. «Мармакс» рассказал о строительстве уникального для Рязани проекта недвижимости

Клубный дом премиум-класса «Легенда Горького» строится на улице Горького.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:56, 16 марта 2018 26 194
Микроавтобус «Пикника» столкнулся в лоб с внедорожником. Подробности аварии
14:05, 22 марта 2018 24 238
В рязанскую поликлинику с очередью на улице приехала проверка из регионального минздрава 4
17:36, 15 марта 2018 22 781
Любимов заложил первый камень в рязанский завод по производству колясок. Фото
17:52, 13 марта 2018 20 744
В Сасове женщина умерла после приема у стоматолога 4
12:49, 18 марта 2018 20 405
Лариса Долина проголосовала в Рязани
Все новости
Голосования

Любимый фестиваль или рязанский праздник:

Окончание опроса: 30.03.2018
Архив голосований
Форум