В Рязани подвели итоги голосования за проекты благоустройства городских парков

В Рязани прошло заседание общественной комиссии по обсуждению реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил
Участники встречи подвели итоги голосования, в котором поучаствовали 88 тысяч 103 рязанца.
Голосование
Результаты оказались следующими:
Московский район:
- Парк имени Ю.А. Гагарина — 30175;
- Парк Морской славы — 20938;
- Комсомольский парк — 14993.
Советский район:
- Лесопарк — 35386;
- Лыбедский бульвар -17501;
- Верхний городской парк — 9014.
Железнодорожный район:
- Парк Железнодорожников — 23898;
- Новопавловская роща — 18769;
- Севастопольская аллея — 16347.
Октябрьский район:
- ЦПКиО — 39174;
- Сквер у кинотеатра Октябрь — 14900;
- Сквер у памятника Скобелеву — 13290.
Напомним, ранее в Рязани