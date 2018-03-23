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16:35, 23 марта 2018 252
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В Рязанской области разделят сроки открытия весенней охоты

В Рязанской области разделят сроки открытия весенней охоты

В северных и южных районах Рязанской области весеннюю охоту на водоплавающую и боровую дичь планируется провести в разное время. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте регионального правительства.

Единый срок весенней охоты в южных районах начинается в первую субботу апреля и продлится десять дней.

Среди них:

  • Захаровский район;
  • Кораблинский район;
  • Михайловский район;
  • Милославский район;
  • Пронский район;
  • Путятинский район;
  • Ряжский район;
  • Скопинский район;
  • Сапожковский район;
  • Сараевский район;
  • Старожиловский район;
  • Ухоловский район;
  • Александро-Невский район;
  • ​Шацкий район.

В северных районах региона сезон охоты откроется во вторую субботу апреля и продлится десять дней. В их число войдут:

  • Ермишинский район;
  • Касимовский район;
  • Клепиковский район;
  • Кадомский район;
  • Пителинский район;
  • Рыбновский район;
  • Рязанский район;
  • Спасский район;
  • Сасовский район;
  • Чучковский район;
  • ​Шиловский район.

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