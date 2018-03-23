В Рязанской области разделят сроки открытия весенней охоты

В северных и южных районах Рязанской области весеннюю охоту на водоплавающую и боровую дичь планируется провести в разное время. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте регионального правительства.
Единый срок весенней охоты в южных районах начинается в первую субботу апреля и продлится десять дней.
Среди них:
- Захаровский район;
- Кораблинский район;
- Михайловский район;
- Милославский район;
- Пронский район;
- Путятинский район;
- Ряжский район;
- Скопинский район;
- Сапожковский район;
- Сараевский район;
- Старожиловский район;
- Ухоловский район;
- Александро-Невский район;
- Шацкий район.
В северных районах региона сезон охоты откроется во вторую субботу апреля и продлится десять дней. В их число войдут:
- Ермишинский район;
- Касимовский район;
- Клепиковский район;
- Кадомский район;
- Пителинский район;
- Рыбновский район;
- Рязанский район;
- Спасский район;
- Сасовский район;
- Чучковский район;
- Шиловский район.