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9:52, 23 марта 2018 146
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Рязанцев пригласили на первоапрельский забег

Рязанцев пригласили на первоапрельский забег

В пятницу, 30 марта, в Рязани пройдет первоапрельский забег. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Забег пройдет в рамках проекта «Бежим круглый год», который организован по физической культуре и массовому спорту. Открытие соревнований состоится на территории ЦПКиО возле спортшколы «Юниор» в 11 часов.

На мероприятие пригласили всех желающих, имеющих допуск врача и костюм, либо атрибут, соответствующий «Дню Смеха».

Забег проводится на дистанции 500 метров по следующим возрастным группам:

  • взрослый + ребенок до 5 лет;
  • девочки 6-7 лет;
  • мальчики 6-7 лет;
  • девочки 8-10 лет;
  • мальчики 8-10 лет;
  • девушки 11-13 лет;
  • юноши 11-13 лет;
  • девушки 14-17 лет;
  • юноши 14-17 лет;
  • женщины 18 лет и старше;
  • мужчины 18 лет и старше.

Программа соревнований:

  • 11:00 — торжественное открытие соревнований;
  • 11:10 — разминка;
  • 11:20 — старт участников соревнований;
  • 12:20 — награждение победителей и призеров.

Забег пройдет в нескольких номинациях: «Самый оригинальный костюм», «Самый юный участник». Также участник смогут получить спецпризы.

Заявки на участие подаются до 28 марта по электронной почте: edelveys-r@yandex.ru или по адресу: улица Ленина, дом №35, кабинет 204, телефон 25-51-36.


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