Рязанцев пригласили на первоапрельский забег

В пятницу, 30 марта, в Рязани пройдет первоапрельский забег. Об этом сообщил
Забег пройдет в рамках проекта «Бежим круглый год», который организован по физической культуре и массовому спорту. Открытие соревнований состоится на территории ЦПКиО возле спортшколы «Юниор» в 11 часов.
На мероприятие пригласили всех желающих, имеющих допуск врача и костюм, либо атрибут, соответствующий «Дню Смеха».
Забег проводится на дистанции 500 метров по следующим возрастным группам:
- взрослый + ребенок до 5 лет;
- девочки 6-7 лет;
- мальчики 6-7 лет;
- девочки 8-10 лет;
- мальчики 8-10 лет;
- девушки 11-13 лет;
- юноши 11-13 лет;
- девушки 14-17 лет;
- юноши 14-17 лет;
- женщины 18 лет и старше;
- мужчины 18 лет и старше.
Программа соревнований:
- 11:00 — торжественное открытие соревнований;
- 11:10 — разминка;
- 11:20 — старт участников соревнований;
- 12:20 — награждение победителей и призеров.
Забег пройдет в нескольких номинациях: «Самый оригинальный костюм», «Самый юный участник». Также участник смогут получить спецпризы.
Заявки на участие подаются до 28 марта по электронной почте: