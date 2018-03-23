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16:52, 23 марта 2018 285

«Прио-Внешторгбанк» и СБК «Профит» провели первый выездной семинар в Сасове

«Прио-Внешторгбанк» и СБК «Профит» провели первый выездной семинар в Сасове

«Прио-Внешторгбанк» и СБК «Профит» провели первый выездной семинар программы «Банк — центр компетенций» в Сасове. На встречу с приехавшим из Рязани специалистом-практиком Андреем Жильцовым собрались более 40 человек — руководители и бухгалтеры местных предприятий.

Присутствующие обсудили вопросы, интересующие сасовский бизнес. Ведущий семинара говорил о налогообложении и проверках надзорных органов, а также давал советы и отвечал на вопросы аудитории.

«Это был очень полезный семинар, — рассказали участники встречи. — Мы смогли получить ответы на все практические вопросы, которые ставит перед нами почти ежедневно наш бизнес».

Отмечается, что подобные семинары «Прио-Внешторгбанк» планирует провести в разных районах Рязанской области. Вход на них всегда бесплатный.


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1 неделя назад
Рефинансирование по-рязански

Рефинансирование по-рязански

В Рязани открылся офис Рефинансируй.рф.

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