«Прио-Внешторгбанк» и СБК «Профит» провели первый выездной семинар в Сасове

«Прио-Внешторгбанк» и СБК «Профит» провели первый выездной семинар программы «Банк — центр компетенций» в Сасове. На встречу с приехавшим из Рязани специалистом-практиком Андреем Жильцовым собрались более 40 человек — руководители и бухгалтеры местных предприятий.
Присутствующие обсудили вопросы, интересующие сасовский бизнес. Ведущий семинара говорил о налогообложении и проверках надзорных органов, а также давал советы и отвечал на вопросы аудитории.
«Это был очень полезный семинар, — рассказали участники встречи. — Мы смогли получить ответы на все практические вопросы, которые ставит перед нами почти ежедневно наш бизнес».
Отмечается, что подобные семинары «Прио-Внешторгбанк» планирует провести в разных районах Рязанской области. Вход на них всегда бесплатный.