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12:32, 23 марта 2018 1 365
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Пьяные рязанцы разгромили маршрутку

Пьяные рязанцы разгромили маршрутку

Пьяные рязанцы устроили дебош в маршрутке. Об этом сообщила очевидец в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По ее словам, инцидент произошел в 41 маршрутке в четверг, 22 марта, около 16 часов.

«На остановке „Дом художника“ вошли в транспорт три молодых человека, которые вели себя неадекватно! Пели песни, ругались матом, грубили людям, вставали на сиденья и били кулаками в люк маршрутки. Выражались в нецензурной форме, им стали делать замечания, после этого они начали угрожать девушке. В итоге выбили ногами стекло, разбили экран телевизора, погнули поручни», — написала очевидец.

Как сообщили RZN.info в региональном управлении МВД, одного из дебоширов задержали. На него составили протокол за мелкое хулиганство.

Позже в сети появилось видео дебоша.


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