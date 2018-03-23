Пьяные рязанцы разгромили маршрутку

Пьяные рязанцы устроили дебош в маршрутке. Об этом сообщила очевидец в группе «
По ее словам, инцидент произошел в 41 маршрутке в четверг, 22 марта, около 16 часов.
«На остановке „Дом художника“ вошли в транспорт три молодых человека, которые вели себя неадекватно! Пели песни, ругались матом, грубили людям, вставали на сиденья и били кулаками в люк маршрутки. Выражались в нецензурной форме, им стали делать замечания, после этого они начали угрожать девушке. В итоге выбили ногами стекло, разбили экран телевизора, погнули поручни», — написала очевидец.
Как сообщили RZN.info в региональном управлении МВД, одного из дебоширов задержали. На него составили протокол за мелкое хулиганство.
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