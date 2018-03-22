Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:05, 22 марта 2018 3 536
 0    0

В рязанскую поликлинику с очередью на улице приехала проверка из регионального минздрава 1

В рязанскую поликлинику с очередью на улице приехала проверка из регионального минздрава

В стоматологическую поликлинику №3 приехала проверка из министерства здравоохранения Рязанской области. Ее направили в учреждение после сообщений в СМИ и соцсетях об очереди за талонами из десятков пациентов.

Поликлинику посетили замминистра Владимир Грачев и главный внештатный специалист-стоматолог регионального минздрава Владимир Пешков.

«Несмотря на то, что поликлиника открывается в 7:30, есть возможность получить талон на прием посредством электронной записи, рязанцы чаще предпочитают обращаться в регистратуру в порядке „живой“ очереди», — отметили в сообщении ведомства.

В администрации поликлиники сообщили, что по четвергам выдают талоны для посещения стоматологов на предстоящую неделю. По экстренному поводу пациентов принимает в день обращения.

Представители ведомства поговорили с пациентами и выяснили, что многие недовольны организацией выдачи талонов.

Главврачу поликлиники Оксане Воронковой поручили «устранить недостатки» выдачи талонов и отказаться от единого дня записи.

Фото регионального минздрава


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Соцсфера»
14:05, 22 марта 2018
В рязанскую поликлинику с очередью на улице приехала проверка из регионального минздрава 1
12:20, 22 марта 2018
В Сасове откроется диализный центр
14:19, 19 марта 2018
В пятницу в Рязани будет работать передвижной флюорограф
9:41, 17 марта 2018
Рязанская детская больница получила полтора миллиона рублей на медицинское оборудование 2
17:11, 14 марта 2018
Любимов открыл фельдшерский пункт в Заборье и пообщался с сельчанами. Фоторепортаж
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Создавая легенду. «Мармакс» рассказал о строительстве уникального для Рязани проекта недвижимости

Создавая легенду. «Мармакс» рассказал о строительстве уникального для Рязани проекта недвижимости

Клубный дом премиум-класса «Легенда Горького» строится на улице Горького.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:56, 16 марта 2018 25 960
Микроавтобус «Пикника» столкнулся в лоб с внедорожником. Подробности аварии
17:36, 15 марта 2018 22 093
Любимов заложил первый камень в рязанский завод по производству колясок. Фото
17:52, 13 марта 2018 20 153
В Сасове женщина умерла после приема у стоматолога 4
12:49, 18 марта 2018 19 692
Лариса Долина проголосовала в Рязани
15:25, 9 марта 2018 16 556
Синоптики рассказали о первой весенней оттепели
Все новости
Голосования

Любимый фестиваль или рязанский праздник:

Окончание опроса: 30.03.2018
Архив голосований
Форум