В рязанскую поликлинику с очередью на улице приехала проверка из регионального минздрава

В стоматологическую поликлинику №3 приехала проверка из министерства здравоохранения Рязанской области. Ее направили в учреждение после сообщений в СМИ и соцсетях об
Поликлинику посетили замминистра Владимир Грачев и главный внештатный специалист-стоматолог регионального минздрава Владимир Пешков.
«Несмотря на то, что поликлиника открывается в 7:30, есть возможность получить талон на прием посредством электронной записи, рязанцы чаще предпочитают обращаться в регистратуру в порядке „живой“ очереди», — отметили в сообщении ведомства.
В администрации поликлиники сообщили, что по четвергам выдают талоны для посещения стоматологов на предстоящую неделю. По экстренному поводу пациентов принимает в день обращения.
Представители ведомства поговорили с пациентами и выяснили, что многие недовольны организацией выдачи талонов.
Главврачу поликлиники Оксане Воронковой поручили «устранить недостатки» выдачи талонов и отказаться от единого дня записи.
Фото регионального минздрава