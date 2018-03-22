В Лесопарке появится веревочный городок. Об этом журналистам рассказал и.о. главы администрации Сергей Карабасов на совещании в четверг, 22 марта.

Благоустройство парка по программе «Комфортная городская среда» начнется уже этой весной. За реализацию данного проекта проголосовало большинство рязанцев.

Карабасов отметил, благоустройство парка будет проходить в несколько этапов. Основные работы и установка наиболее важных элементов планируется в летний период. Весной проведут субботники, в ходе которых уберут мусор и валежники.

«Неделю назад мы зарегистрировали муниципальное автономное учреждение, которое будет заниматься всей хозяйственной деятельностью на территории Лесопарка», — рассказал и.о. главы администрации. По словам Карабасова, данный проект подразумевает создание «хорошей и крупной зоны отдыха».

В планах администрации также введение социальных абонементов на спортивные площадки под эстакадой. Как отметили, стоить они будут порядка тысячи рублей в год «Территория должна быть огорожена. И на примере площадок, которые уже реализованы на территории России, будет проходная группа, которая будет ограничивать людей», — рассказал и.о. главы администрации. «Это сделано, чтобы учреждение было на самоокупаемости и везде был порядок: проводились мероприятия, в чистоте содержались туалеты и раздевалки. При этом, чтобы все чувствовали себя в безопасности».

Согласно Генеральному плану на территории Лесопарка появятся спортивные и детские площадки, оборудуют парковки, раздевалки, стационарные туалеты, центральную площадь на берегу Оки для основных мероприятий, пляжную зону, прокат велосипедов, беседки, кафе и многое другое.

Концепция веревочного городка, который появится на территории Лесопарка, разрабатывается в настоящее время. «У нас есть территория. Мы сейчас обследуем деревья», — отметил Карабасов.

«Планируется создать не просто веревочный городок, а городок, который будет интересен всем возрастам горожан и гостей города», — сказал он.