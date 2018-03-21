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14:10, 21 марта 2018 400
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В Рязани впервые пройдет Международный форум древних городов

В Рязани впервые пройдет Международный форум древних городов

В августе 2018 года в Рязани впервые пройдет Международный форум древних городов. Об этом в среду, 21 марта, сообщил глава областного минкульта Виталий Попов.

По его словам, на форум приедут представители городов, которым более 500 лет. В их числе Владимир, Ярославль, Тверь, Смоленск, Тула и другие.

Кроме того, участниками мероприятия станут коллективы из городов-побратимов Рязани:

  • София, Пловдив, Ловеч (Болгария);
  • Ханой (Вьетнам);
  • Берлин, Мюнстер (Германия);
  • Афины (Греция);
  • Дели (Индия);
  • Мадрид (Испания);
  • Рим, Алессандрия (Италия);
  • Пекин, Сюйчжоу (Китай);
  • Анкара, Стамбул (Турция);
  • Париж, Брессюир (Франция);
  • Токио, Киото, Нара (Япония);
  • Минск, Гродно, Брест (Белоруссия);
  • Новый Афон (Абхазия).

«На время форума в городе откроются посольства древних городов. Гостей и жителей города ожидают исторические спектакли, уникальные концерты различных творческих коллективов, презентации кухонь мира, интерактивные мастер-классы и показательные выступления», — анонсировали в минкульте. Международный форум древних городов пройдет с 12 по 18 августа.


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