В августе 2018 года в Рязани впервые пройдет Международный форум древних городов. Об этом в среду, 21 марта, сообщил глава областного минкульта Виталий Попов.
По его словам, на форум приедут представители городов, которым более 500 лет. В их числе Владимир, Ярославль, Тверь, Смоленск, Тула и другие.
Кроме того, участниками мероприятия станут коллективы из городов-побратимов Рязани:
- София, Пловдив, Ловеч (Болгария);
- Ханой (Вьетнам);
- Берлин, Мюнстер (Германия);
- Афины (Греция);
- Дели (Индия);
- Мадрид (Испания);
- Рим, Алессандрия (Италия);
- Пекин, Сюйчжоу (Китай);
- Анкара, Стамбул (Турция);
- Париж, Брессюир (Франция);
- Токио, Киото, Нара (Япония);
- Минск, Гродно, Брест (Белоруссия);
- Новый Афон (Абхазия).
«На время форума в городе откроются посольства древних городов. Гостей и жителей города ожидают исторические спектакли, уникальные концерты различных творческих коллективов, презентации кухонь мира, интерактивные мастер-классы и показательные выступления», — анонсировали в минкульте. Международный форум древних городов пройдет с 12 по 18 августа.