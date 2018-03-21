Светофор на пересечении Первомайского проспекта и улицы Вокзальной
Как отметили в мэрии, левый поворот со стороны Московского шоссе по направлению к железнодорожному вокзалу «Рязань-1» «показал уменьшение транспортной способности перекрестка».
«Фактически, движение по крайней левой полосе способствовало образованию дорожных заторов», — говорится в сообщении.
И.о. заместителя главы администрации Рязани Владимир Луканцов пояснил, что «в этой связи было принято решение о возврате к существующей ранее схеме организации дорожного движения на указанном перекрестке».
Администрация рассмотрит другие варианты оптимизации транспортных потоков на этом участке.
Напомним, светофор
Утром в среду на Московском шоссе
«Такой коллапс здесь уже второй день», — отметили они
В течение дня горожане