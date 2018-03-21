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21:08, 21 марта 2018 230
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Устроивший транспортный коллапс в Рязани светофор демонтируют утром в четверг — мэрия

Устроивший транспортный коллапс в Рязани светофор демонтируют утром в четверг — мэрия

Фото: Администрация Рязани

Светофор на пересечении Первомайского проспекта и улицы Вокзальной демонтируют утром в четверг, 22 марта. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

Как отметили в мэрии, левый поворот со стороны Московского шоссе по направлению к железнодорожному вокзалу «Рязань-1» «показал уменьшение транспортной способности перекрестка».

«Фактически, движение по крайней левой полосе способствовало образованию дорожных заторов», — говорится в сообщении.

И.о. заместителя главы администрации Рязани Владимир Луканцов пояснил, что «в этой связи было принято решение о возврате к существующей ранее схеме организации дорожного движения на указанном перекрестке».

Администрация рассмотрит другие варианты оптимизации транспортных потоков на этом участке.

Напомним, светофор установили в понедельник, 19 марта.

Утром в среду на Московском шоссе собралась двухкилометровая пробка. По словам водителей, проблема в новом светофоре, разрешающем поворот на улицу Вокзальную.

«Такой коллапс здесь уже второй день», — отметили они

В течение дня горожане выражали недовольство работой нового светофора. По их мнению, нововведение привело к увеличению пробок.


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