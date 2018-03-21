Рязанские водители остались недовольны работой нового светофора на Московском шоссе

Рязанские водители выразили недовольство изменениями в работе светофора, разрешающего поворот на улицу Вокзальную при движении по Московскому шоссе в центр города.
В социальной сети «ВКонтакте» появились посты с комментариями автолюбителей, которые попросили убрать поворот и отключить «допстрелку». По их мнению, данное нововведение является неудобным и приведет к увеличению пробок.
В комментариях девушка отметила, что пропускная способность стрелки очень мала, три-четыре машины. «Поэтому одну полосу просто отняли».
«Уважаемые организаторы дорожного движения, надеюсь, двух дней вам достаточно, чтобы понять свой косяк?», — отметил один из рязанцев.
В горадминистрации сообщили, что на данный момент светофор работает в тестовом режиме.
Напомним, утром в среду, 21 марта, из-за изменений в работе светофора на Московском шоссе
Фото Ирины Першиной