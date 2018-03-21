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18:39, 21 марта 2018 315
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Рязанская область подготовилась к проведению весенне-полевых работ

Рязанская область подготовилась к проведению весенне-полевых работ

Фото: Pixabay.com

Рязанская область подготовилась к проведению весенне-полевых работ. Об этом в среду, 21 марта, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий Филиппов в ходе правительственного часа на заседании областной думы.

По его словам, районам уже направлены субсидии в размере более 218 млн рублей на подготовку к полевым работам.

«В текущем году посевная площадь ожидается не ниже уровня прошлого года. Планируется увеличить площади сева масличных культур, картофеля и овощей», — отметил Филиппов.

Вместе с министром депутаты обсудили проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса в целом. Парламентарии затронули вопросы удорожания ГСМ перед полевыми работами и высокой стоимости электроэнергии для аграриев, господдержки пчеловодства, выявления случаев фальсификации продуктов питания и проблему перевода на электронную ветсертификацию молочной продукции.

Дмитрий Филиппов, отвечая на вопрос заместителя председателя областной Думы Михаила Кривцова, отметил что отрасль пчеловодства может рассчитывать на господдержку в соответствии с региональным законом «О пчеловодстве». В настоящее время в ЛПХ насчитывается около 90-95 тысяч пчелосемей. Большинство пчеловодов не имеют ветеринарных сертификатов, что исключает их из числа претендентов на господдержку.

Также по вопросу заданному Депутатом Станиславом Подолем, он сообщил, что в текущем году министерство займется выявлением фальсифицированных сельхозпродуктов, которые поставляются в социальные учреждения. Для этого на закупку нового лабораторного оборудования выделено более 9 млн рублей. Главная задача — «удалять» с рынка недобросовестных поставщиков.

Председатель комитета по аграрным вопросам Георгий Свид заявил, что не смотря на рекордный урожай в регионе, ценовая политика «оставляет желать лучшего».

«Снизились цены на зерно и рентабельность уменьшилась. В регионе нет четкой позиции, какой объем урожая необходим», — отметил в беседе с журналистами Свид.

По его словам, в регионе остаются проблемы с субсидиям на новую технику и строительство новых животноводческих комплексов.

«Нам нужно использовать программу „Точного земледелия“ по опыту Белгородской области, она позволит сократить себестоимость продукции на 23 процента. Также стоит уделить внимание обучению молодых аграриев, и привлекать специалистов из сферы IT», — заключил Георгий Свид.


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