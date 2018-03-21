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11:26, 21 марта 2018 360
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Пронская пенсионерка украла у своей подруги зарплату

Пронская пенсионерка украла у своей подруги зарплату

Фото: Pixabay.com

Пронская пенсионерка украла у своей подруги зарплату. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

67-летняя жительница села Тырново пришла к приятельнице в день зарплаты (она подрабатывает в одной из сельских организаций). Женщины выпили и отправились на прогулку. Злоумышленница забрала 4 200 рублей из сумки подруги.

«Она понадеялась, что подруга, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, не вспомнит, куда могла потратить деньги, и не заметит пропажи. Но потерпевшая оказалась внимательной», — отметили в пресс-службе.

В отношении 66-летней женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Ей грозит до пяти лет тюрьмы.


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