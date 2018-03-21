Пронская пенсионерка украла у своей подруги зарплату. Об этом
67-летняя жительница села Тырново пришла к приятельнице в день зарплаты (она подрабатывает в одной из сельских организаций). Женщины выпили и отправились на прогулку. Злоумышленница забрала 4 200 рублей из сумки подруги.
«Она понадеялась, что подруга, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, не вспомнит, куда могла потратить деньги, и не заметит пропажи. Но потерпевшая оказалась внимательной», — отметили в пресс-службе.
В отношении 66-летней женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Ей грозит до пяти лет тюрьмы.