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18:17, 21 марта 2018 650
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На пожаре в старожиловском селе сгорел инвалид

На пожаре в старожиловском селе сгорел инвалид

Фото: Издательство «Пресса»

На пожаре в старожиловском селе Истье сгорел инвалид. Об этом в среду, 21 марта, сообщило издательство «Пресса».

Сигнал о возгорании в пятиквартирном доме поступил в 1:41. Пожарных вызвала местная жительница. Вместе с мужем она разбудила жильцов соседней квартиры.

В квартире, откуда начался пожар, нашли тело мужчины 1953 года рождения. По словам соседей, он почти не передвигался и много курил.

Замначальника Пронского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дмитрий Неклюдов рассказал о возможной причине пожара.

«Версию использования газового оборудования и АОГВ мы сразу отсекли, так как обнаружили на трубах пробки. Затем осмотрели все электрические провода — никаких признаков аварийности не нашли, — уточнил он. — Соседка и родственники пояснили, что сгоревший был человеком курящим, и, когда вчера в 23:00 от него ушла сестра с родственниками, он при них покурил, и у него сигареты еще оставались. Предположительно, пожар произошел от неосторожного обращения с огнем при курении».

Пожар полностью потушили в десятом часу утра.

В доме жили 11 человек, в том числе многодетная семья. Жильцы двух квартир временно находятся у родственников, третьей — ищут квартиру для съема. В пятой квартире никто не жил.


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