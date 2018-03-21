На пожаре в старожиловском селе сгорел инвалид

На пожаре в старожиловском селе Истье сгорел инвалид. Об этом в среду, 21 марта, сообщило издательство «
Сигнал о возгорании в пятиквартирном доме поступил в 1:41. Пожарных вызвала местная жительница. Вместе с мужем она разбудила жильцов соседней квартиры.
В квартире, откуда начался пожар, нашли тело мужчины 1953 года рождения. По словам соседей, он почти не передвигался и много курил.
Замначальника Пронского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дмитрий Неклюдов рассказал о возможной причине пожара.
«Версию использования газового оборудования и АОГВ мы сразу отсекли, так как обнаружили на трубах пробки. Затем осмотрели все электрические провода — никаких признаков аварийности не нашли, — уточнил он. — Соседка и родственники пояснили, что сгоревший был человеком курящим, и, когда вчера в 23:00 от него ушла сестра с родственниками, он при них покурил, и у него сигареты еще оставались. Предположительно, пожар произошел от неосторожного обращения с огнем при курении».
Пожар полностью потушили в десятом часу утра.
В доме жили 11 человек, в том числе многодетная семья. Жильцы двух квартир временно находятся у родственников, третьей — ищут квартиру для съема. В пятой квартире никто не жил.