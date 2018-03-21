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13:19, 21 марта 2018 381
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Мединский назвал сроки открытия Рязанского цирка

Мединский назвал сроки открытия Рязанского цирка

В рамках «правительственного часа» в Совете Федерации глава Минкульта России Владимир Мединский назвал сроки открытия Рязанского цирка, передает ТАСС.

«Мы много делали в Рязани: и Музей Солженицына, и реконструкции, памятники, цирк, который надеемся открыть в середине этого года», — заявил он.

Рязанский цирк закрыли на капремонт 24 февраля 2015 года. В ноябре 2015 года в цирке произошел пожар на площади около 300 «квадратов». Из-за этого открытие цирка перенесли с лета 2016 года на 2017 год. Несмотря на это, учреждение так и не возобновило работу.

Во время рабочей поездки в Рязань в мае 2017 года Мединский предложил разорвать договор с подрядчиком и поручить капремонт государственной компании, чтобы сдать цирк к марту 2018 года.

В начале февраля 2018 года финансовый директор цирка Анатолий Орлов рассказал, что официальное открытие цирка состоится летом, а выступления начнутся в сентябре.


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