В рамках «правительственного часа» в Совете Федерации глава Минкульта России Владимир Мединский назвал сроки открытия Рязанского цирка, передает
«Мы много делали в Рязани: и Музей Солженицына, и реконструкции, памятники, цирк, который надеемся открыть в середине этого года», — заявил он.
Рязанский цирк закрыли на капремонт 24 февраля 2015 года. В ноябре 2015 года в цирке произошел пожар на площади около 300 «квадратов». Из-за этого открытие цирка перенесли с лета 2016 года на 2017 год. Несмотря на это, учреждение так и не возобновило работу.
Во время рабочей поездки в Рязань в мае 2017 года Мединский
В начале февраля 2018 года финансовый директор цирка Анатолий Орлов рассказал, что официальное открытие цирка