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11:05, 21 марта 2018 809
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Большинство рязанцев проголосовали за реконструкцию площади Ленина 3

Большинство рязанцев проголосовали за реконструкцию площади Ленина

Большинство рязанцев проголосовали за реконструкцию площади Ленина. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

Во вторник, 20 марта, и.о. главы администрации Сергей Карабасов подвел итоги программы «Формирование комфортной городской среды».

Всего в рейтинговом голосовании по выбору общественных пространств поучаствовали около 90 тысяч человек.

Отдельным пунктом в бюллетень был вынесен вопрос по благоустройству площади Ленина. 63 860 жителей проголосовали «за», 1 523 — «против».

Напомним, в январе 2018 года инженеры-архитекторы предложили реконстуировать площадь Ленина. Проект представил Илья Стюхин.

Рязанцы могли высказать свое время о концепции благоустройства на сайте мэрии.


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Большинство рязанцев проголосовали за реконструкцию площади Ленина 3
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