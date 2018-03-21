Большинство рязанцев проголосовали за реконструкцию площади Ленина. Об этом сообщили на
Во вторник, 20 марта, и.о. главы администрации Сергей Карабасов подвел итоги программы «Формирование комфортной городской среды».
Всего в рейтинговом голосовании по выбору общественных пространств поучаствовали около 90 тысяч человек.
Отдельным пунктом в бюллетень был вынесен вопрос по благоустройству площади Ленина. 63 860 жителей проголосовали «за», 1 523 — «против».
Напомним, в январе 2018 года инженеры-архитекторы
Рязанцы могли высказать свое время о концепции благоустройства на