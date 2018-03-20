В Скопине зафиксировали вспышку бешенства животных. Постановления о введении карантина опубликовали на сайте областного правительства во вторник, 20 марта.
Случай заболевания обнаружили в доме №1 в Крайнем переулке. Во время карантина запрещается проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными и вывозить их.
Ограничительные меры продлятся до 19 мая. Ветеринары проведут дезинфекцию, привьют зверей в селах и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных. Больных зверей усыпят.