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14:01, 20 марта 2018 217
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В Скопине зафиксировали вспышку бешенства животных

В Скопине зафиксировали вспышку бешенства животных

В Скопине зафиксировали вспышку бешенства животных. Постановления о введении карантина опубликовали на сайте областного правительства во вторник, 20 марта.

Случай заболевания обнаружили в доме №1 в Крайнем переулке. Во время карантина запрещается проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными и вывозить их.

Ограничительные меры продлятся до 19 мая. Ветеринары проведут дезинфекцию, привьют зверей в селах и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных. Больных зверей усыпят.


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