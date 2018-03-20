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19:28, 20 марта 2018 896
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Рязанцы выбрали четыре парка для благоустройства в этом году 2

Рязанцы выбрали четыре парка для благоустройства в этом году

Рязанцы выбрали четыре парка, которые благоустроят в этом году. Большее число голосов набрали Лесопарк, ЦПКиО, парки Железнодорожников и имени Гагарина, сообщил сайт мэрии.

Во вторник, 20 марта, и.о. главы администарции города Сергей Карабасов на совещании подвел итоги третьего этапа программы «Формирование комфортной городской среды».

В голосовании участвовали около 90 тысяч горожан.

«Несомненно, это показатель того, что рязанцы заинтересованы в развитии городской инфраструктуры. Люди проявляли активность, голосуя за те парки и скверы, которые прошли отбор на первом этапе проекта» — подчеркнул Сергей Карабасов.

По предварительным данным, в Советский районе лидером голосования стал Лесопарк (более 35 тысяч голосов), в Железнодорожном районе — парк Железнодорожников (более 23 тысяч голосов), в Московском районе — парк имени Юрия Гагарина (более 30 тысяч человек). Около 40 тысяч жителей Октябрьского района подержали ЦПКиО.

Отдельным пунктом в бюллетене было благоустройства площади Ленина. «За» высказались 62 337 человек, «против» — 1 523.

Точные результаты голосования озвучат 22 марта.

Напомним, рязанцы голосовали за парки в день выборов президента.


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