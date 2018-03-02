Освобождавший Болгарию и Румынию ветеран из Захарова отметил юбилей

В Захарове отметил свой юбилей ветеран Великой Отчественной войны Николай Шурыгин. Об этом пишет издательство «
Цветы, подарки и поздравительное письмо от президента России к 95-летию вручили глава администрации Захаровского сельского поселения Виктор Косоруков, замглавы по социальным вопросам Татьяна Баркова и председатель районного совета ветеранов Валентина Константинова.
Николай Шурыгин родился в многодетной семье в селе Плахино Рязанской области. Отец и мать работали в поле, он освоил профессию тракториста.
В декабре 1941-го он принял присягу и был направлен в 368-й стрелковый полк. В бою мужчина получил ранение в руку и был отправлен в госпиталь.
Позже попал в 52-й танковый полк. Воевал на третьем Украинском фронте, где в июне 1944 года при выполнении задания он получил тяжелое осколочное ранение в грудь, после чего лежал в госпитале в Одессе. Награжден медалью «За отвагу».
Ветеран участвовал в освобождении Болгарии, Румынии, Молдавии. Победу и известие о смерти матери встретил в Болгарии.
После войны Николай Шурыгин женился, вырастил шестерых детей. За свой труд фронтовик получил звание «Ветеран труда».