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19:17, 2 марта 2018 514
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В еще одном рязанском райцентре в этом году построят новый ФОК

В еще одном рязанском райцентре в этом году построят новый ФОК

Глава Рязанской области Николай Любимов 2 марта сообщил журналистам, что регион не отказался от планов строительства физкльтурно-оздоровительного комплекса в поселке Старожилово.

«Просто в этом году в министерстве спорта России программа сократилась. На следующий год мы заявляем два объекта как минимум. Один будет в Рязани, потому что там тоже их не хватает. Еще один — в Старожилово», — рассказал Любимов.

По словам губернатора, регион будет продолжать строить в каждом районном центре и в Рязани физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейном, многофункциональным залом и залами для различных видов спорта.

Напомним, в пятницу, 2 марта, Николай Любимов открыл ФОК в Кораблине.


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