В еще одном рязанском райцентре в этом году построят новый ФОК

Глава Рязанской области Николай Любимов 2 марта сообщил журналистам, что регион не отказался от планов строительства физкльтурно-оздоровительного комплекса в поселке Старожилово.
«Просто в этом году в министерстве спорта России программа сократилась. На следующий год мы заявляем два объекта как минимум. Один будет в Рязани, потому что там тоже их не хватает. Еще один — в Старожилово», — рассказал Любимов.
По словам губернатора, регион будет продолжать строить в каждом районном центре и в Рязани физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейном, многофункциональным залом и залами для различных видов спорта.
Напомним, в пятницу, 2 марта, Николай Любимов