В Рязани выбрали «Приокскую красавицу». Фоторепортаж

В Рязани выбрали «Приокскую красавицу». Более двухсот девушек от 16 до 20 лет с 2002 года становятся его участницами.
Перед началом конкурса члены жюри продегустировали кулинарные блюда, приготовленные участницами. А на сцене девушки проявили себя в традиционных для конкурса заданиях: рассказали о себе и продемонстрировали свои таланты.
«Приокской красавицей 2018» стала Хапрова Юлия из Рязанского государственного агротехнологического университета, а приз зрительских симпатий достался студентке Рязанского политехнического колледжа Серегиной Наталье.
Также гостей порадовал певец Дмитрий Маштаков и участники брейк-данс шоу.