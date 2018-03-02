Рязанский театр кукол отпраздновал 50-летие. Фоторепортаж

В четверг, 1 марта, Рязанский театр кукол отпраздновал свой 50-летний юбилей. День рождения прошло на его собственной сцене в кругу друзей, коллег и преданных зрителей.

Мероприятие началось с музыкального подарка от учеников 40-й школы. Также для гостей работали интерактивные площадки, где каждый мог примерить на себя роль кукольника.

На мероприятии провели аукцион, лотами которого стали топор Раскольникова, волшебная лампа Алладина, голова Петра I, тень отца Гамлета и многие другие ценные экспонаты из спектаклей Кукольного театра. Наибольшую цену гости предложили за голову Петра I, она ушла с молотка за пять тысяч рублей.

Атмосфера праздника в этот вечер заполнилась креативными, юморными и добрыми поздравлениями.

Среди рязанских театров не нашлось того коллектива, кто не пришел бы поздравить своих коллег по цеху с днем рождения: Театр молодежи, Драмтеатр, Музыкальный театр, ТЮЗ, студенческий «Переход». Кроме того, к ним присоединились Саратовский театр кукол «Теремок», который записал видеобращение, и Ивановский театр кукол.

Выступая с поздравлениями депутат облдумы Сергей Пупков признался, что еще ребенком видел, как строилось это здание: «Когда театр открылся, то первое желание было, конечно же, сюда попасть. И вместе с театром, с его труппой и спектаклями проходили мои детство, молодость и уже подошли годы расцвета».

«Когда человек с детства проживает свою жизнь с таким замечательным коллективом, с такой замечательной труппой, то он действительно получает от театрального искусства то, для чего оно, собственно говоря, и предназначено», — заключил Пупков.

В юбилейный вечер артистам и работникам театра вручили региональные награды за личный вклад в развитие культуры и театрального искусства. Министр культуры и туризма Виталий Попов отметил, что театр кукол — это неотъемлемая часть рязанской истории: «Когда приходишь сюда на премьеры, сразу понимаешь, что этому театру никогда не будет много лет. Никогда. Какой бы юбилей здесь не справлялся. Они всегда молодые, увлекающиеся».

В заключении праздника на сцену вышли все артисты вместе с куклами, а также главный режиссер Валерий Шадский и директор театра Константин Кириллов: «Дорогие друзья, мы всегда рады видеть вас в нашем зале. Мы всегда вас ждем. И очень любим».