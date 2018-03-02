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18:38, 2 марта 2018 1 133
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Любимов открыл начальную школу с «зимним садом» в Александро-Невском. Фото

Любимов открыл начальную школу с «зимним садом» в Александро-Невском. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В пятницу, 2 марта, Николай Любимов открыл новую начальную школу в Александро-Невском. Ее построили в райцентре за полгода. Старая школа для учащихся 1-4 классов находилась в аварийном состоянии.

Средства на строительство новой выделили из федерального бюджета. Общая стоимость объекта составила 160 миллионов рублей. В новом здании есть комната психологической разгрузки, библиотечный центр, класс информатики, «зимний сад».

За парты в современном здании сели более 200 детей из восьми сел района. Также на территории есть «теплые» гаражи для школьных автобусов. От правительства Рязанской области школе вручили сертификат на двести книг.

Николай Любимов отметил, что пока аналогов такой начальной школе в регионе нет. Область продолжит участие в федеральной программе, реализация которой продлится до 2025 года.

По словам губернатора, к этому времени в регионе не должно остаться школ, где дети учатся в две смены. В этом году будут построены школы в селе Плахино Захаровского района, в Горроще в Рязани, и еще в одном районном центре.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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