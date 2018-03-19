За Ксению Собчак в Рязанской области проголосовали 7777 человек

На выборах президента в Рязанской области Ксению Собчак поддержали 7777 избирателей. Такие данные озвучили на заседании избирательной комиссии Рязанской области в понедельник, 19 марта.
У остальных кандидатов следующие результаты:
- Владимир Путин — 458 тысяч 882 голоса;
- Павел Грудинин — 76 тысяч 23 голоса;
- Владимир Жириновский — 37 тысяч 91 голос;
- Сергей Бабурин — 4 тысячи 94 голоса;
- Григорий Явлинский — 4 тысяч 68 голосов;
- Максим Сурайкин — 3 тысячи 731 голос;
- Борис Титов — 3 тысячи 654 голоса.
К настоящему моменту в регионе обработали 100% бюллетеней. Явка на выборах составила 65,14%.
Фото с