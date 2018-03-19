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17:59, 19 марта 2018 901
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За Ксению Собчак в Рязанской области проголосовали 7777 человек 1

За Ксению Собчак в Рязанской области проголосовали 7777 человек

На выборах президента в Рязанской области Ксению Собчак поддержали 7777 избирателей. Такие данные озвучили на заседании избирательной комиссии Рязанской области в понедельник, 19 марта.

У остальных кандидатов следующие результаты:

  • Владимир Путин — 458 тысяч 882 голоса;
  • Павел Грудинин — 76 тысяч 23 голоса;
  • Владимир Жириновский — 37 тысяч 91 голос;
  • Сергей Бабурин — 4 тысячи 94 голоса;
  • Григорий Явлинский — 4 тысяч 68 голосов;
  • Максим Сурайкин — 3 тысячи 731 голос;
  • Борис Титов — 3 тысячи 654 голоса.

К настоящему моменту в регионе обработали 100% бюллетеней. Явка на выборах составила 65,14%.

Фото с сайта Ксении Собчак


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