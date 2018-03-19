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18:47, 19 марта 2018 397
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Рязанская полиция начала проверку цеха, удерживающего в рабстве киргизских мигрантов

Рязанская полиция начала проверку цеха, удерживающего в рабстве киргизских мигрантов

Полиция проводит проверку по обращению мигрантов из Киргизии, которых держат в рабстве в швейном цену в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мигранты пожаловались на низкую зарплату и несвоевременную ее выплату. Предварительная проверка показала, что 11 граждан Кыргызской Республики приехали в регион с 14 по 20 февраля и трудились в цеху, заключив договоры с работодателем.

Последний оплатил билеты для прибытия «рабов» в Россию, предоставил места в общежитии и выплатил аванс

На данный момент полиция не установила нарушений миграционного законодательства.

Кроме того, девять уроженцев Киргизии написали заявления, которые направили в отдел МВД России по Московскому району Рязани.

«По мнению заявителей, работодатель должен был выплатить им заработную плату в полном объеме ранее установленного срока», — отметила пресс-служба.

Ранее появилось видеообращение «рязанских рабов» с просьбой о помощи.

Напомним, по сообщению пресс-службы МВД Киргизии, всего на производстве работали 100 человек.


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