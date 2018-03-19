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17:47, 19 марта 2018 530
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Организация в Рязанской области задолжала сотрудникам почти полтора миллиона рублей

Организация в Рязанской области задолжала сотрудникам почти полтора миллиона рублей

В Сасовском районе организация выплачивала зарплату сотрудникам с нарушением сроков. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

ООО «Маяк» нарушила сроки по выплатам 44 сотрудникам в декабре 2017 года, в январе 2018 года компания задолжала 1,4 миллиона 136 работникам.

В адрес руководства организации прокурор внес представление, по результатам которого устранили нарушения, задолженность погасили. Виновника привлекли к ответственности.

За повторное нарушение выплат зарплаты ООО «Маяк» привлекли к административной ответственности по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ. Ему назначили 20 тысяч штрафа.


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