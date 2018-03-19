На девяти рязанских улицах два дня подряд не будет света. Адреса

На девяти рязанских улицах два дня подряд будут отключать электричество. Об этом сообщил
Во вторник, 20 марта, с 9:30 до 15:00 света не будет по адресам:
- улица Космодемьянской, дома №№ 11, 13, 15, 17, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34;
- улица Телевизионная, дома №№ 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;
- улица Рытикова, дома №№ 7, 9, 10, 12;
- 2-й проезд Ломоносова, дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9;
- улица Ломоносова, дома №№ 18, 20, 22, 24, 26.
Электричество по этим адресам отключат в связи с опиловкой аварийных деревьев.
Во вторник, 20 марта, и среду, 21 марта, света не будет с 9:00 до 16:00 по адресам:
- улица Гайдара, дома с №1 по №63, с №2 по №64;
- улица Щорса, дома с №9 по №26;
- улица Мусоргского, дома с №1 по №63, дома с №2 по №64;
- улица Корнилова, дома с №1 по №63, с №2 по №64.
Электричество по этим адресам отключат из-за капремонта на воздушной линии.