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18:28, 19 марта 2018 252
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На девяти рязанских улицах два дня подряд не будет света. Адреса

На девяти рязанских улицах два дня подряд не будет света. Адреса

На девяти рязанских улицах два дня подряд будут отключать электричество. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Во вторник, 20 марта, с 9:30 до 15:00 света не будет по адресам:

  • улица Космодемьянской, дома №№ 11, 13, 15, 17, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34;
  • улица Телевизионная, дома №№ 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;
  • улица Рытикова, дома №№ 7, 9, 10, 12;
  • 2-й проезд Ломоносова, дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9;
  • улица Ломоносова, дома №№ 18, 20, 22, 24, 26.

Электричество по этим адресам отключат в связи с опиловкой аварийных деревьев.

Во вторник, 20 марта, и среду, 21 марта, света не будет с 9:00 до 16:00 по адресам:

  • улица Гайдара, дома с №1 по №63, с №2 по №64;
  • улица Щорса, дома с №9 по №26;
  • улица Мусоргского, дома с №1 по №63, дома с №2 по №64;
  • улица Корнилова, дома с №1 по №63, с №2 по №64.

Электричество по этим адресам отключат из-за капремонта на воздушной линии.


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