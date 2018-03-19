Любовь с первого взгляда. Рязанец сделал предложение на избирательном участке

В воскресенье, 18 марта, рязанец Иван Мальгин сделал предложение своей девушке Александре на избирательном участке.
«Я решил приурочить это к особому дню. Мне показалось, что сделать предложение в день выборов президента будет очень символично», — пояснил Мальгин.
По словам молодого человека, после голосования пара участвовала в «Фотобаттле», и в этот момент он сделал предложение. «Прошло все идеально, она, как и друзья, ничего не подозревала. Сюрприз удался и она согласилась», — отметил рязанец.
Он также рассказал, что будущие молодожены учатся на втором курсе РГАТУ, вместе занимаются научной работой и придумывают творческие номера. «Мы познакомились полтора года назад, на ее дне рождения. Это была любовь с первого взгляда», — заключил Иван Мальгин.