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16:53, 19 марта 2018 362
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Любовь с первого взгляда. Рязанец сделал предложение на избирательном участке

Любовь с первого взгляда. Рязанец сделал предложение на избирательном участке

В воскресенье, 18 марта, рязанец Иван Мальгин сделал предложение своей девушке Александре на избирательном участке.

«Я решил приурочить это к особому дню. Мне показалось, что сделать предложение в день выборов президента будет очень символично», — пояснил Мальгин.

По словам молодого человека, после голосования пара участвовала в «Фотобаттле», и в этот момент он сделал предложение. «Прошло все идеально, она, как и друзья, ничего не подозревала. Сюрприз удался и она согласилась», — отметил рязанец.

Он также рассказал, что будущие молодожены учатся на втором курсе РГАТУ, вместе занимаются научной работой и придумывают творческие номера. «Мы познакомились полтора года назад, на ее дне рождения. Это была любовь с первого взгляда», — заключил Иван Мальгин.


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Рефинансирование по-рязански

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В Рязани открылся офис Рефинансируй.рф.

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