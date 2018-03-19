Киргизское посольство обратилось в МИД России после истории с «рязанскими рабами». Об этом сообщил
Посольство попросило российских коллег «оказать содействие в тщательном расследовании данного факта со стороны компетентных органов России». Также дипломаты направили обращения в управления МВД и Следственного комитета по Рязанской области с просьбой взять расследование на особый контроль.
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Напомним, по сообщению пресс-службы МВД Киргизии, всего на производстве