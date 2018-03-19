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19:41, 19 марта 2018 191
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Киргизское посольство обратилось в МИД России после истории с «рязанскими рабами»

Киргизское посольство обратилось в МИД России после истории с «рязанскими рабами»

Киргизское посольство обратилось в МИД России после истории с «рязанскими рабами». Об этом сообщил сайт диппредставительства.

Посольство попросило российских коллег «оказать содействие в тщательном расследовании данного факта со стороны компетентных органов России». Также дипломаты направили обращения в управления МВД и Следственного комитета по Рязанской области с просьбой взять расследование на особый контроль.

Кроме того, по информации портала EurAsia Daily, уполномоченный по правам человека Киргизии попросил российскую коллегу Татьяну Москалькову взять на контроль ситуацию с гражданами, попавшими в «рабство» в Рязанской области.

Ранее в сети появилось видеообращение «рязанских рабов» с просьбой о помощи.

Напомним, по сообщению пресс-службы МВД Киргизии, всего на производстве работали 100 человек. Рязанская полиция начала проверку швейного цеха, где мигрантов удерживают в рабстве.


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