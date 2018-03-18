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8:01, 18 марта 2018 269
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В Рязанской области стартовали выборы президента

В Рязанской области стартовали выборы президента

В воскресенье, 18 марта, в Рязанской области стартовали выборы президента. В восемь часов утра в регионе открылось 1 027 участков. Они будут работать до 20:00, после чего начнется подсчет голосов. В области зарегистрирован 922 571 избиратель. Более 51 тысячи человек планируют проголосовать по месту нахождения.

На пост главы государства претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак (Гражданская инициатива), Максим Сурайкин (Коммунисты России), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский (Яблоко).

Для победы в первом туре кандидату надо набрать более 50% голосов. Избранный президент вступит в должность 7 мая. RZN.info подготовит традиционную инфографику на главной странице сайта по явке на выборы и подсчету голосов и запустит текстовую трансляцию.

На участках трязанцы также смогут поучаствовать в итоговом голосовании за проекты благоустройства городских парков.


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