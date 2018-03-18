В воскресенье, 18 марта, в Рязанской области стартовали выборы президента. В восемь часов утра в регионе открылось 1 027 участков. Они будут работать до 20:00, после чего начнется подсчет голосов. В области зарегистрирован 922 571 избиратель. Более 51 тысячи человек планируют проголосовать по месту нахождения.
На пост главы государства претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак (Гражданская инициатива), Максим Сурайкин (Коммунисты России), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский (Яблоко).
Для победы в первом туре кандидату надо набрать более 50% голосов. Избранный президент вступит в должность 7 мая.
На участках трязанцы также смогут