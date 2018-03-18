В рязанский облизбирком пожаловались на толпу десантников. Видео

В рязанский облизбирком пожаловались на толпу десантников. В день голосования на избирательном участке № 1019 собралась очередь на выдачу бюллетеней и большое количество избирателей в помещении.
По данным на 14:00, в облизбирком поступило четыре жалобы. Их рассматривают.
«Вчера приняли две жалобы на признаки незаконной агитации от разных кандидатов. Одна поступила в „день тишины“ и другая в день голосования», — рассказал зампредседателя приемной участковой комиссии Дмитрий Боков.
По его словам, также зафиксировали один случай по признакам нарушения «размещения информационных материалов в помещении членов ИК» (вклейки в информацию о кандидате о скрытых доходах).