Фомин проголосовал вместе с первыми избирателями в лицее №4

В восемь часов утра в воскресенье, 18 марта, в Рязани проголосовали первые избиратели. В их число вошел председатель облдумы Аркадий Фомин, который пришел на избирательный участок № 1025 вместе с супругой и двумя дочками.
На избирательной участке в лицее №4 всего зарегистрировались 1 313 человек. «Сегодня прекрасный день, есть возможность принять участие в главном политическом событии этого года, — отметил Фомин. — 18 марта мы выбираем будущее нашей страны. Я уверен, что подавляющее большинство рязанцев будут неравнодушными к тому, какой будет наша страна, как она будет развиваться. Конечно, мы хотим, чтобы Россия была сильной, с большими возможностями. И сегодня мы сделаем наш выбор!»
Председатель облдумы отметил, что в день выборов президента России в Рязани запланировано немало интересных мероприятий, включая фестиваль «
Кроме того, на этом же избирательном участке Фомин вместе со старшей дочкой проголосовал за благоустройство рязанских парков по программе «Формирование комфортной среды». Перед этим председатель облдумы внимательно изучил все проекты и рассказал дочери, для чего проводят голосование.