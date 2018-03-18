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9:16, 18 марта 2018 1 914
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Фомин проголосовал вместе с первыми избирателями в лицее №4

Фомин проголосовал вместе с первыми избирателями в лицее №4

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В восемь часов утра в воскресенье, 18 марта, в Рязани проголосовали первые избиратели. В их число вошел председатель облдумы Аркадий Фомин, который пришел на избирательный участок № 1025 вместе с супругой и двумя дочками.

На избирательной участке в лицее №4 всего зарегистрировались 1 313 человек. «Сегодня прекрасный день, есть возможность принять участие в главном политическом событии этого года, — отметил Фомин. — 18 марта мы выбираем будущее нашей страны. Я уверен, что подавляющее большинство рязанцев будут неравнодушными к тому, какой будет наша страна, как она будет развиваться. Конечно, мы хотим, чтобы Россия была сильной, с большими возможностями. И сегодня мы сделаем наш выбор!»

Председатель облдумы отметил, что в день выборов президента России в Рязани запланировано немало интересных мероприятий, включая фестиваль «Крымская весна» на Почтовой, потому он проголосовал как можно раньше, чтобы везде успеть: «С утра проголосовали — день свободный».

Кроме того, на этом же избирательном участке Фомин вместе со старшей дочкой проголосовал за благоустройство рязанских парков по программе «Формирование комфортной среды». Перед этим председатель облдумы внимательно изучил все проекты и рассказал дочери, для чего проводят голосование.


© RZN.info

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