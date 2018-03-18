Председатель рязанского облизбиркома проголосовал на выборах

Председатель рязанского облизбиркома Владимир Грачев проголосовал на выборах. На участке № 885 в школе №39 он опустил бюллетень в урну, пообщался с наблюдателями и избирателями.
Грачев отметил, что в регионе с восьми утра работают все 1 027 избирательных участков.
«Я живу здесь неподалеку, много знакомых встретил, поговорил с людьми. Кроме того, посмотрел, как работает комиссия, наблюдатели. Сказали, что претензий нет. Спокойная обстановка. Настроение у всех хорошее. Люди идут на выборы активно», — отметил Грачев.