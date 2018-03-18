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15:34, 18 марта 2018 281
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Председатель рязанского облизбиркома проголосовал на выборах

Председатель рязанского облизбиркома проголосовал на выборах

Председатель рязанского облизбиркома Владимир Грачев проголосовал на выборах. На участке № 885 в школе №39 он опустил бюллетень в урну, пообщался с наблюдателями и избирателями.

Грачев отметил, что в регионе с восьми утра работают все 1 027 избирательных участков.

«Я живу здесь неподалеку, много знакомых встретил, поговорил с людьми. Кроме того, посмотрел, как работает комиссия, наблюдатели. Сказали, что претензий нет. Спокойная обстановка. Настроение у всех хорошее. Люди идут на выборы активно», — отметил Грачев.


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