Под Рязанью конфликт таксистов и пассажиров закончился дракой. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Конфликт произошел в ночь с 17 на 18 марта в селе Рубцово Рязанского района.
Рязанцы вызвали одну машину такси и хотели поехать на ней впятером. Из-за этого между таксистом, который позвал своих коллег, и пассажирами завязался конфликт, закончившийся мелкой дракой.
В полицию поступило два обоюдных заявления, проводится проверка. Информацию о стрельбе, которая появилась в соцсетях, в пресс-службе не подтвердили.