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19:59, 18 марта 2018 1 040
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Под Рязанью конфликт таксистов и пассажиров закончился дракой 1

Под Рязанью конфликт таксистов и пассажиров закончился дракой

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

Под Рязанью конфликт таксистов и пассажиров закончился дракой. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Конфликт произошел в ночь с 17 на 18 марта в селе Рубцово Рязанского района.

Рязанцы вызвали одну машину такси и хотели поехать на ней впятером. Из-за этого между таксистом, который позвал своих коллег, и пассажирами завязался конфликт, закончившийся мелкой дракой.

В полицию поступило два обоюдных заявления, проводится проверка. Информацию о стрельбе, которая появилась в соцсетях, в пресс-службе не подтвердили.


© RZN.info

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