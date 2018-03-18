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17:35, 18 марта 2018 583
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Любимов отметил на карте любимое место в Крыму. Фото

Любимов отметил на карте любимое место в Крыму. Фото

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Николай Любимов посетил фестиваль «Крымская весна», который прошел в воскресенье, 18 марта, на Почтовой улице.

Вместе с супругой и дочерьми губернатор осмотрел выставки, посвященные республике Крым, сфотографировался на фоне изображения Керченского моста, а также отметил на специальном стенде с картой любимое место полуострова — гору Ай-Петри.

Прогуливаясь по Почтовой глава региона не остался незамеченным среди горожан. Не скрывая радости рязанская пенсионерка подошла к губернатору и несколько раз обняла его.

Напомним, фестиваль «Крымская весна» открыл дни республики Крым в Рязанской области, в ходе которых пройдут деловые, научно-образовательные и культурные мероприятия.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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