Любимов отметил на карте любимое место в Крыму. Фото

Николай Любимов посетил фестиваль «Крымская весна», который прошел в воскресенье, 18 марта, на Почтовой улице.
Вместе с супругой и дочерьми губернатор осмотрел выставки, посвященные республике Крым, сфотографировался на фоне изображения Керченского моста, а также отметил на специальном стенде с картой любимое место полуострова — гору Ай-Петри.
Прогуливаясь по Почтовой глава региона не остался незамеченным среди горожан. Не скрывая радости рязанская пенсионерка подошла к губернатору и несколько раз обняла его.
Напомним, фестиваль «Крымская весна»