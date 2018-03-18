Больше половины избирателей проголосовали на выборах в Рязанской области

К 18:00 на выборах президента в Рязанской области проголосовали 547 тысяч 964 избирателей — 59, 54% от общего числа. Эти данные опубликовал региональный избирком.
Самую большую явку избирателей зафиксировали в Александро-Невском районе: вечером на участки пришло 75,62% избирателей. Самая слабая явка снова в Октябрьском районе Рязани — 52,29%.
Напомним, в 8:00 в воскресенья, 18 марта, в Рязанской области стартовали выборы президента. В регионе открылось 1 027 участков. Они будут работать до 20:00, после чего начнется подсчет голосов. В области зарегистрирован 922 571 избиратель. Более 51 тысячи человек планируют проголосовать по месту нахождения.