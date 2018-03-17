Рязанская детская больница получила полтора миллиона рублей на медицинское оборудование

Рязанская областная детская больница получила полтора миллиона рублей на медицинское оборудование. Об этом пишет издательство «
В пятницу, 16 марта в больнице имени Дмитриевой прошла благотворительная акция «Мир без слез».
К пациентам приехали в гости Филя и Степашка. Персонажи во главе с Безумным Шляпником устроили для детей праздник с играми, загадками и фокусами.
Главному врачу больницы Инне Лебедевой вручили сертификат в 1,5 млн рублей. На полученные средства больница планирует приобрести комплекс для лечения офтальмологических заболеваний и лапроскопическое оборудование.