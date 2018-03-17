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9:41, 17 марта 2018 158
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Рязанская детская больница получила полтора миллиона рублей на медицинское оборудование

Рязанская детская больница получила полтора миллиона рублей на медицинское оборудование

Рязанская областная детская больница получила полтора миллиона рублей на медицинское оборудование. Об этом пишет издательство «Пресса».

В пятницу, 16 марта в больнице имени Дмитриевой прошла благотворительная акция «Мир без слез».

К пациентам приехали в гости Филя и Степашка. Персонажи во главе с Безумным Шляпником устроили для детей праздник с играми, загадками и фокусами.

Главному врачу больницы Инне Лебедевой вручили сертификат в 1,5 млн рублей. На полученные средства больница планирует приобрести комплекс для лечения офтальмологических заболеваний и лапроскопическое оборудование.


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