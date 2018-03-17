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9:11, 17 марта 2018 836
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Рязанка покорила жюри шоу «Голос. Дети». Видео

Рязанка покорила жюри шоу «Голос. Дети». Видео

Рязанка Ангелина Галецкая прошла в следующий тур шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Программа вышла в эфир в пятницу, 16 марта.

Ангелина исполнила композицию Арианы Гранде «Dangerous Woman». 10-летняя девочка стала последним участником команды Пелагеи.

Пелагея рассказала, что удивилась тому насколько «маленькая» Ангелина. «Так по-взрослому какие-то фишки делала, очень по-взрослому. В результате получилось такая невероятная энергия, заключенная в десятилетнем человеке!», — отметила она.

Валерий Меладзе отметил, что девочка выбрала для своего возраста «очень необычную песню и образ».

«Образ придумала я, мне помогали мама и папа», — призналась рязанка.


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