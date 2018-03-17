Рязанка покорила жюри шоу «Голос. Дети». Видео

Рязанка Ангелина Галецкая прошла в следующий тур шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Программа вышла в эфир в пятницу, 16 марта.
Ангелина исполнила композицию Арианы Гранде «Dangerous Woman». 10-летняя девочка стала последним участником команды Пелагеи.
Пелагея рассказала, что удивилась тому насколько «маленькая» Ангелина. «Так по-взрослому какие-то фишки делала, очень по-взрослому. В результате получилось такая невероятная энергия, заключенная в десятилетнем человеке!», — отметила она.
Валерий Меладзе отметил, что девочка выбрала для своего возраста «очень необычную песню и образ».
«Образ придумала я, мне помогали мама и папа», — призналась рязанка.