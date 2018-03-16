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16:18, 16 марта 2018 325
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Время есть. До подорожания билетов на конференцию «Делай SMM» в Рязани осталось пять дней

Время есть. До подорожания билетов на конференцию «Делай SMM» в Рязани осталось пять дней

До подорожания билетов на конференцию по продвижению в соцсетях «Делай SMM» в Рязани осталось пять дней. Об этом сообщили ее организаторы.

До 20 марта включительно рязанцы смогут купить билеты по старой цене — 3900 рублей. С 21 марта они подорожают до 4900 рублей. Еще раз цены вырастут в апреле.

Конференция пройдет 21 апреля в конференц-зале отеля «Амакс». Спикерами станут известные специалисты по «ВКонтакте», Facebook и Instagram со всей России.

Основные темы и спикеры:

  • Владимир Лоцманов — «Современные инструменты „ВКонтакте“ для продвижения бизнеса»;
  • Александр Постанович — «Контент в соцсетях: как и о чем писать, чтобы у вас покупали»;
  • Сергей Федюнин — «Реальные кейсы SMM „ВКонтакте“ для локального бизнеса»;
  • Владимир Казаков — «Таргетированная реклама во „ВКонтакте“, Facebook, Instagram: примеры эффективных рекламных кампаний»;
  • Данил Журавлев — «Возможности настройки таргетированной рекламы с помощью TargetHunter»;
  • Стас Шергин — «Как получить подписчиков в Instagram и начать делать первые продажи»;
  • Анна Тыщенко — «Воронка продаж „ВКонтакте“: от рекламы до заявок».

Конференция будет полезна не только SMM-специалистам, но и традиционным рекламщикам и владельцам бизнеса. Спикеры затронут как азы, так и более продвинутые приемы и тактики продвижения.

Билеты на можно приобрести на сайте.


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