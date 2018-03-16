Время есть. До подорожания билетов на конференцию «Делай SMM» в Рязани осталось пять дней

До подорожания билетов на конференцию по продвижению в соцсетях «Делай SMM» в Рязани осталось пять дней. Об этом сообщили ее организаторы.
До 20 марта включительно рязанцы смогут купить билеты по старой цене — 3900 рублей. С 21 марта они подорожают до 4900 рублей. Еще раз цены вырастут в апреле.
Конференция пройдет 21 апреля в конференц-зале отеля «Амакс». Спикерами станут известные специалисты по «ВКонтакте», Facebook и Instagram со всей России.
Основные темы и спикеры:
- Владимир Лоцманов — «Современные инструменты „ВКонтакте“ для продвижения бизнеса»;
- Александр Постанович — «Контент в соцсетях: как и о чем писать, чтобы у вас покупали»;
- Сергей Федюнин — «Реальные кейсы SMM „ВКонтакте“ для локального бизнеса»;
- Владимир Казаков — «Таргетированная реклама во „ВКонтакте“, Facebook, Instagram: примеры эффективных рекламных кампаний»;
- Данил Журавлев — «Возможности настройки таргетированной рекламы с помощью TargetHunter»;
- Стас Шергин — «Как получить подписчиков в Instagram и начать делать первые продажи»;
- Анна Тыщенко — «Воронка продаж „ВКонтакте“: от рекламы до заявок».
Конференция будет полезна не только SMM-специалистам, но и традиционным рекламщикам и владельцам бизнеса. Спикеры затронут как азы, так и более продвинутые приемы и тактики продвижения.
Билеты на можно приобрести на