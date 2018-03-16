В Рязанской области приняли ряд законов, поддерживающих малый и средний бизнес. Об этом сообщили на
В пятницу, 16 марта, прошел брифинг во вопросам развития малого и среднего предпринимательства. В ходе мероприятия предприниматели рассказали о своих производствах и результатах, которые получили за счет господдержки.
Отмечается, что в регионе активно совершенствуется профильная инфраструктура: созданы центры по поддержке предпринимательства и экспорта, начал работу Рязанский инновационный научно-технологический центр, действует центр инжиниринга, гарантийный фонд Рязанской области, бизнес-инкубаторы и другие организации.
С новым пакетом законов в Рязанской области введены налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей, расширены виды деятельности с применением патента, действуют налоговые льготы для тех, кто реализует инвестиционные проекты.
Вместе с тем, облегчен доступ к получению микрозаймов, предоставляются поручительства по банковским кредитам, работают программы льготного кредитования, предоставляются субсидии сельхозтоваропроизводителям и предпринимателям, работающим в моногородах.
В сообщении отметили, что отдельное внимание уделяют продвижению рязанских товаров, поддержке бизнеса через консультации и электронные сервисы. Успешно работают образовательные программы, такие как «Азбука предпринимателя», «Школа предпринимательства», «Школа бизнеса регионов, «экспорт», «наставничество» и другие.