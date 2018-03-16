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16:09, 16 марта 2018 693
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В Рязанской области приняли ряд законов, поддерживающих малый и средний бизнес

В Рязанской области приняли ряд законов, поддерживающих малый и средний бизнес

В Рязанской области приняли ряд законов, поддерживающих малый и средний бизнес. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

В пятницу, 16 марта, прошел брифинг во вопросам развития малого и среднего предпринимательства. В ходе мероприятия предприниматели рассказали о своих производствах и результатах, которые получили за счет господдержки.

Отмечается, что в регионе активно совершенствуется профильная инфраструктура: созданы центры по поддержке предпринимательства и экспорта, начал работу Рязанский инновационный научно-технологический центр, действует центр инжиниринга, гарантийный фонд Рязанской области, бизнес-инкубаторы и другие организации.

С новым пакетом законов в Рязанской области введены налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей, расширены виды деятельности с применением патента, действуют налоговые льготы для тех, кто реализует инвестиционные проекты.

Вместе с тем, облегчен доступ к получению микрозаймов, предоставляются поручительства по банковским кредитам, работают программы льготного кредитования, предоставляются субсидии сельхозтоваропроизводителям и предпринимателям, работающим в моногородах.

В сообщении отметили, что отдельное внимание уделяют продвижению рязанских товаров, поддержке бизнеса через консультации и электронные сервисы. Успешно работают образовательные программы, такие как «Азбука предпринимателя», «Школа предпринимательства», «Школа бизнеса регионов, «экспорт», «наставничество» и другие.


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В Рязанской области приняли ряд законов, поддерживающих малый и средний бизнес
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3 дня назад
Рефинансирование по-рязански

Рефинансирование по-рязански

В Рязани открылся офис Рефинансируй.рф.

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