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11:20, 16 марта 2018 414
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В Пронском районе появится комплекс по производству шампиньонов

В Пронском районе появится комплекс по производству шампиньонов

Фото: Издательство «Пресса»

В Пронском районе появится комплекс по производству шампиньонов. Об этом пишет издательство «Пресса».

Компания «Русагрохолдинг» выбрала земельный участок недалеко от Новомичуринска Рязанской области. Первую очередь комплекса стоимостью 1,8 млрд рублей планируют ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2020 года.

Вторую очередь введут в строй в четвертом квартале 2021 года.

На предприятие будет собственная лаболатория, которая будет следить за качеством сырья. Оборудование предоставит одна из голландских фирм, она же займется технологическим сопровождением проекта и обучением персонала.

Компания предоставит около 350 рабочих мест на фабрике. В сообщении отметили, что часть прибыли будет направлена на организацию отдыха и оздоровление коллектива, оказание помощи детским учреждениям.

Помимо шампиньонов в открытом грунте планируют выращивать ягоды и овощи.


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