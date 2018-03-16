В Пронском районе появится комплекс по производству шампиньонов. Об этом пишет издательство «
Компания «Русагрохолдинг» выбрала земельный участок недалеко от Новомичуринска Рязанской области. Первую очередь комплекса стоимостью 1,8 млрд рублей планируют ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2020 года.
Вторую очередь введут в строй в четвертом квартале 2021 года.
На предприятие будет собственная лаболатория, которая будет следить за качеством сырья. Оборудование предоставит одна из голландских фирм, она же займется технологическим сопровождением проекта и обучением персонала.
Компания предоставит около 350 рабочих мест на фабрике. В сообщении отметили, что часть прибыли будет направлена на организацию отдыха и оздоровление коллектива, оказание помощи детским учреждениям.
Помимо шампиньонов в открытом грунте планируют выращивать ягоды и овощи.