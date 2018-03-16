Советский райсуд сменил адрес

Советский районный суд Рязани сменил адрес. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Ранее он находился в доме №114 по улице Введенской (индекс 390046). Новый адрес райсуда — дом №16 корпус 1, Московское шоссе, остановка «Таможня» (индекс 390044).
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Советский районный суд Рязани сменил адрес. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Ранее он находился в доме №114 по улице Введенской (индекс 390046). Новый адрес райсуда — дом №16 корпус 1, Московское шоссе, остановка «Таможня» (индекс 390044).
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