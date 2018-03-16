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15:18, 16 марта 2018 152

На выходных магазин нижнего белья PRIMAVERA снизит цены

На выходных магазин нижнего белья PRIMAVERA снизит цены

В предстоящие выходные, 17-18 марта, магазин PRIMAVERA снизит цены на коллекции нижнего белья и домашнюю одежду из велюра. Об этом сообщили представители торговой сети.

Отмечается, что акция продлится только два дня. Подробнее об условиях ее проведения можно узнать на сайте.

Адреса магазинов PRIMAVERA:


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