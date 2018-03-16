Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:25, 16 марта 2018 306
 0    0

Любимов на вертолете проверил готовность Рязанской области к паводку

Любимов на вертолете проверил готовность Рязанской области к паводку

Губернатор Николай Любимов и глава регионального ГУ МЧС Сергей Филлипов проверили готовность Рязанской области к паводку. Они облетели на вертолете места, где могут возникнуть ледовые заторы, оценили снежный покров и состояния льда около мостов.

По словам Любимова, в регионе будут внимательно следить за паводками, держать в готовности силы и средства, чтобы не повторилась ситуация 2012 и 2013 годов

«Я думаю, что мы справимся. Главное, чтобы люди были готовы к отражению определенных стихийных атак», — сказал губернатор. Он подчеркнул, что сейчас каких-то чрезвычайных проблем нет: «Главное — быть готовыми ко всему».

Фото со страницы Николая Любимова во «ВКонтакте»


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Власть и политика»
18:25, 16 марта 2018
Любимов на вертолете проверил готовность Рязанской области к паводку
18:09, 16 марта 2018
Более 50 тысяч рязанцев проголосуют не по месту жительства
15:35, 16 марта 2018
Фролов призвал рязанцев прийти на выборы
13:13, 16 марта 2018
Лавров подтвердил планы выслать британских дипломатов из России
20:28, 15 марта 2018
В сенаторах после работы губернатором не скучно — Ковалев
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Рефинансирование по-рязански

Рефинансирование по-рязански

В Рязани открылся офис Рефинансируй.рф.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:25, 3 марта 2018 22 997
«Я ничего не помню». Отец потерявшейся в Песочне девочки был пьян. Видео
12:07, 5 марта 2018 22 395
Пострадавший в поножовщине курсант ФСИН скончался 26
13:33, 3 марта 2018 20 394
Рязанский танцевальный коллектив «Поколение Dance» выступил в эфире федерального канала. Видео
14:06, 3 марта 2018 18 451
В воскресенье в Рязанской области ожидаются метель и сильный ветер
17:52, 13 марта 2018 17 848
В Сасове женщина умерла после приема у стоматолога 4
Все новости
Голосования

Пробег на личном автомобиле за последний год:

Окончание опроса: 18.03.2018
Архив голосований
Форум