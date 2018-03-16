Любимов на вертолете проверил готовность Рязанской области к паводку

Губернатор Николай Любимов и глава регионального ГУ МЧС Сергей Филлипов проверили готовность Рязанской области к паводку. Они облетели на вертолете места, где могут возникнуть ледовые заторы, оценили снежный покров и состояния льда около мостов.
По словам Любимова, в регионе будут внимательно следить за паводками, держать в готовности силы и средства, чтобы не повторилась ситуация 2012 и 2013 годов
«Я думаю, что мы справимся. Главное, чтобы люди были готовы к отражению определенных стихийных атак», — сказал губернатор. Он подчеркнул, что сейчас каких-то чрезвычайных проблем нет: «Главное — быть готовыми ко всему».
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