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11:53, 15 марта 2018 893
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Рязанский хлеб стал лучшим в России

Рязанский хлеб стал лучшим в России

Продукции рязанского «Хлебозавода №1» присвоили звание «лучшего хлеба России-2018». Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

Всего в 24-й международной выставке «Современное хлебопечение-2018» участвовало 28 организаций из 17 регионов. В четверг, 15 марта, в «Экспоцентре» в Москве они представили 123 образца хлебобулочных изделий.

По итогам двух этапов конкурса «Лучший хлеб России-2018», который проходил в рамках выставки, рязанский ржано-пшеничный заварной хлеб «Богородский» получил Малый Кубок первой степени и звание «Лучший хлеб России-2018».


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В Рязани открылся офис Рефинансируй.рф.

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