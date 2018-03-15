Рязанский хлеб стал лучшим в России

Продукции рязанского «Хлебозавода №1» присвоили звание «лучшего хлеба России-2018». Об этом сообщили на
Всего в 24-й международной выставке «Современное хлебопечение-2018» участвовало 28 организаций из 17 регионов. В четверг, 15 марта, в «Экспоцентре» в Москве они представили 123 образца хлебобулочных изделий.
По итогам двух этапов конкурса «Лучший хлеб России-2018», который проходил в рамках выставки, рязанский ржано-пшеничный заварной хлеб «Богородский» получил Малый Кубок первой степени и звание «Лучший хлеб России-2018».